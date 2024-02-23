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Эстонский хоккейный союз приостановил лицензии игроков, которые выступают в Играх будущего

Эстонский хоккейный союз приостановил лицензии игроков, которые выступают в Играх будущего
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Эстонский хоккейный союз приостановил действие лицензий всех игроков, которые заявлены в эстонских хоккейных лигах и приняли участие в Играх будущего, сообщает официальный сайт организации.

В состав команды Baltic Select входят обладатели эстонских паспортов — игроки ХК «Тарту Вялк 494» (выступает в Эстонской хоккейной лиге. — Прим. «Чемпионата») Владимир Башкиров, Отар Сакхокия и Дмитрий Кузнецов, который несколько раз представлял сборную Эстонии на международных соревнованиях.

Напомним, ранее Федерация хоккея Латвии решила приостановить лицензии спортсменов, выступающих на Играх будущего за эту же команду Baltic Select, в состав которой вошли Эрвин Муштуков, Кирилл Тамбиев, Павел Горошков, Мартин Лавров, Алексей Попов, Алишер Мубаракшин, Никита Зантманс, Артём Кувсиновс.

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