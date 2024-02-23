The Athletic: качество броска Тарасенко ухудшилось во всех форматах игры

Журналисты сайта The Athletic отметили снижение качества броска у российского нападающего «Оттавы Сенаторз» Владимира Тарасенко.

«В этом сезоне количество бросков у Тарасенко сильно просело. Дело не только в том, что он далёк от своих пиковых лет — примерно 10 попыток на 60 минут игры, — дело в том, что он далёк и от себя образца последних сезонов. Он меньше не только бросает, но и попадает в створ. Качество броска Тарасенко также ухудшилось во всех форматах игры», — сказано в статье.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Тарасенко 37 (15+22) очков в 52 матчах. Всего в НХЛ 32-летний нападающий провёл 727 матчей, в которых набрал 611 очков — забросил 285 шайб и отдал 326 результативных передач с показателем полезности «+76».