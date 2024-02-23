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Умер семикратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаля» Жан-Ги Тальбо

Умер семикратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаля» Жан-Ги Тальбо
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Семикратный обладатель Кубка Стэнли Жан-Ги Тальбо умер в возрасте 91 года, сообщает пресс-служба «Монреаль Канадиенс».

Тальбо начал свою карьеру в НХЛ в составе «Канадиенс» в сезоне-1954/1955, сыграв в трёх играх. Он провел ещё дюжину сезонов за «Монреаль» и стал одним из 12 игроков, выигравших Кубок Стэнли пять сезонов подряд, с 1956 по 1960 год. Тальбо выигрывал Кубок ещё два раза с «Монреалем» в 1965 и 1966 годах.

Он был выбран «Миннесотой Норт Старз» на драфте расширения НХЛ 1967 года. Вскоре после этого он присоединился к «Сент-Луис Блюз» и играл под руководством Скотти Боумена. Он также выступал за «Детройт Ред Уингз» и «Баффало Сэйбрз», прежде чем завершить карьеру в 1971 году.

Сообщается, что у него осталась жена Пьеретта, трое детей, а также множество внуков и друзей.

Фото: NHL

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