The Athletic оценил вероятность возвращения Тарасенко в «Нью-Йорк Рейнджерс»

Журналисты сайта The Athletic оценили, может ли российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Владимир Тарасенко вернуться в «Нью-Йорк Рейнджерс», где заканчивал прошлый сезон.

«Бо́льшую часть сезона слабым местом «Рейнджерс» был правый фланг, а травма Блейка Уилера только усугубила ситуацию. Ключом к обмену в дедлайн является поиск хоккеиста, который может помочь улучшить игру звена Мики Зибанеджада. Так что, возможно, руководство обратится к кому-то, кто знаком с такой ролью.

Владимир хорошо влился в топ-6 «Рейнджерс» в прошлый дедлайн. Единственная проблема заключается в том, что версия Тарасенко этого сезона далеко не так эффективна, поэтому руководство должно быть уверено, что возвращение в Нью-Йорк может способствовать качественному изменению игры форварда», — сказано в статье.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Тарасенко 37 (15+22) очков в 52 матчах. Всего в НХЛ 32-летний нападающий провёл 727 матчей, в которых набрал 611 очков — забросил 285 шайб и отдал 326 результативных передач с показателем полезности «+76».