«Овечкин играет для команды, а не для рекордов». Плющев — о капитане «Вашингтона»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин уже занял место в истории международного хоккея, даже если форвард не сумеет побить рекорд легендарного нападающего Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Я не комментирую рекорды, мне кажется, Александр играет для команды, а не для рекордов. Даже если он не достигнет никаких рекордов, то он уже давно прописал себя в истории международного, североамериканского, российского хоккея. Забьёт он больше или меньше — от этого он не станет менее значимым или важным. Он уже достиг всех результатов. Это больше важно, по-моему, для прессы и людей, которые любят заниматься статистикой, что нормальное явление», — цитирует Плющева «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Овечкин сыграл 52 матча, забросил 16 шайб и отдал 25 голевых передач. На данный момент на счету Овечкина 838 шайб. До рекорда лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки (894) осталось 56 шайб.

После 55 матчей «Вашингтон» занимает девятое место в Восточной конференции с 60 очками.