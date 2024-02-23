Игрок «Аризоны» выложил видео с белым порошком и банковской картой, но вскоре удалил его

Нападающий «Аризоны Койотс» Адам Ружичка опубликовал видео с белым порошком и банковской картой на своей странице в социальной сети. Об этом сообщает Sport Aktuality.

На видео заметен белый порошок и банковская карта рядом с ним. После этого Ружичка переводит камеру на себя. Ружичка разместил это видео всего на несколько минут, а затем удалил его. Однако один из пользователей социальной сети X (ранее Twitter) скачал его и опубликовал.

Ружичка начал этот сезон в «Калгари Флэймз», провел 39 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач. Позже форвард был отправлен на драфт отказов, откуда его забрала «Аризона Койотс». В новом клубе он сыграл три матча, не набрав результативных баллов.