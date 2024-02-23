Овечкин занял пятое место в истории НХЛ по проценту проведённых матчей к 1400-й игре

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин проведёт с «Флоридой Пантерз» свой 1400-й матч за карьеру и станет 41-м игроком в истории НХЛ и вторым действующим игроком, достигшим отметки в 1400 игр, сообщает пресс-служба клуба.

Овечкин сыграл в 1399 из 1458 игр «Кэпиталз» (96%) с момента своего дебюта за «столичных» в НХЛ 5 октября 2005 года и занимает пятое место по этому показателю в истории НХЛ.

Лидером данного рейтинга является Патрик Марло, который к своей 1400-й игре за «Сан-Хосе Шаркс» имел процент проведённых матчей 97,8 (1400 из 1431). Второе место у Никласа Лидстрёма («Детройт Ред Уингз», 97,8%, 1400 из 1432), третий — Алекс Дельвеккио («Детройт Ред Уингз», 97,4%, 1400 из 1438), четвёртый — Горди Хоу («Детройт Ред Уингз», 97,1%, 1400 из 1442).

Отметим, что следом за Овечкиным расположился легендарный форвард «Даллас Старз» Майк Модано с 92% (1400 из 1522).