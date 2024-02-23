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Бучневич и Саад установили новый рекорд «Сент-Луиса» по скорости забрасывания трёх шайб

Сегодня, 23 февраля, закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей хет-триком отметился российский нападающий Павел Бучневич, ещё одну шайбу забросил американский форвард Брэндон Саад.

Как сообщает пресс-служба «блюзменов», Бучневич и Саад установили новый рекорд «Сент-Луиса» по скорости забрасывания трёх шайб. Нападающие забили на двоих три гола за 32 секунды. Предыдущий рекорд составлял 36 секунд. В сезоне-1992/1993 три шайбы забросили Кевин Миллер и Боб Бассен (дважды).

«Сент-Луис» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы Западной конференции, в активе команды 62 очка в 56 матчах.