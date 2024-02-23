СКА в Минске крупно обыграл местное «Динамо», забросив пять шайб

В Минске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.
На третьей минуте первого периода Василий Глотов с передач Артёма Сергеева и Валентина Зыкова открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Сергей Сапего с передач Сергея Толчинского и Михаила Воробьёва удвоил преимущество гостей. На 14-й минуте периода Сергей Толчинский с передачи Василия Глотова сделал счёт 3:0.
На шестой минуте второго периода Николай Поляков с передач Андрея Педана и Михаила Воробьёва довёл счёт до крупного. На девятой минуте периода Сергей Толчинский с передачи Николая Полякова забросил пятую шайбу в ворота хозяев.
На восьмой минуте третьего игрового отрезка Бретт Ритчи размочил счёт в матче.
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- 23 февраля 2024
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