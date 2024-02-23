Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА в Минске крупно обыграл местное «Динамо», забросив пять шайб

СКА в Минске крупно обыграл местное «Динамо», забросив пять шайб
Аудио-версия:
Комментарии

В Минске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Глотов (Сергеев, Зыков) – 02:13 (5x5)     0:2 Сапего (Толчинский, Воробьёв) – 10:21 (5x5)     0:3 Толчинский (Глотов) – 13:18 (5x5)     0:4 Поляков (Педан, Воробьёв) – 25:08 (5x5)     0:5 Толчинский (Поляков) – 28:14 (5x5)     1:5 Ритчи – 47:24 (5x5)    

На третьей минуте первого периода Василий Глотов с передач Артёма Сергеева и Валентина Зыкова открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Сергей Сапего с передач Сергея Толчинского и Михаила Воробьёва удвоил преимущество гостей. На 14-й минуте периода Сергей Толчинский с передачи Василия Глотова сделал счёт 3:0.

На шестой минуте второго периода Николай Поляков с передач Андрея Педана и Михаила Воробьёва довёл счёт до крупного. На девятой минуте периода Сергей Толчинский с передачи Николая Полякова забросил пятую шайбу в ворота хозяев.

На восьмой минуте третьего игрового отрезка Бретт Ритчи размочил счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android