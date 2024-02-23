Стали известны даты матчей СКА в первом раунде Кубка Гагарина — 2024

В Минске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.

Таким образом, СКА гарантировал себе место в топ-2 Западной конференции. 1 и 3 марта на «СКА Арене» пройдут первые матчи плей-офф. 5 и 7 марта СКА сыграет на выезде. Если понадобится, пятый матч состоится в Петербурге 9 марта, шестой – на арене соперника 11 марта, седьмой – вновь на «СКА Арене» 13 марта. Среди возможных соперников петербуржцев — «Торпедо», ЦСКА и минское «Динамо».

Напомним, только «Динамо» и СКА претендуют на Кубок Континента – приз команде-победительнице регулярного сезона. Команда из Санкт-Петербурга набрала 95 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. В заключительной встрече регулярки СКА сыграет дома с «Куньлунем». Московское «Динамо» с 94 баллами в активе находится на второй строчке Запада. Подопечные Алексея Кудашова имеют в запасе две игры – с «Адмиралом» и ЦСКА.