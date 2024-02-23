«В такой день мы не имели права проигрывать». Ротенберг — о победе над «Динамо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о победе над «Динамо» (5:1) в Минске.

«В такой день мы не имели права проигрывать. Ребята — молодцы. Сегодня утром у нас был серьёзный разговор. Хочу поблагодарить всю команду за правильную реакцию на этот разговор. Нам было очень важно выиграть сегодня. Минское «Динамо» — сильная команда, отличные иностранцы, много сильных белорусов. Собрались полные трибуны — хоккейный праздник. Всех с праздником! С Днём защитника Отечества. А мы работаем дальше, готовимся к следующей игре», — цитирует Ротенберга официальный сайт СКА.

Напомним, команда из Санкт-Петербурга набрала 95 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. В заключительной встрече регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет дома с «Куньлунем».