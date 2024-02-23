«Как Рокки вышел». Ротенберг — о драке защитника СКА Выдренкова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Динамо» (5:1) в Минске высказался о драке нападающего хозяев Александра Волкова и защитника армейцев Ивана Выдренкова.

«Он молодец, в конце держал удар. Как Рокки вышел на драку против опытного Волкова, обладателя Кубка Стэнли. Не уступил в борьбе. Молодец, проявил характер, командный дух. Все ребята его проявили. Выдренков и слова перед игрой сказал правильные. А потом не только словом, но и делом доказал, что он имеет право быть в составе и играть», — цитирует Ротенберга официальный сайт СКА.

Напомним, команда из Санкт-Петербурга набрала 95 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. В заключительной встрече регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет дома с «Куньлунем».