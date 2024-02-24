Давыдов о том, что «Динамо» – лучший клуб Москвы: Кудашов может занести чемпионат в актив

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР, легендарный защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов высказался о том, что его родной клуб в нынешнем регулярном чемпионате уже точно стал лучшим клубом Москвы.

«Мне понравилось, как «Динамо» прошло регулярный чемпионат. В отличие от предыдущих сезонов ход был ровный, не только осенью, но даже сейчас у нас победная серия. Команда и штаб Алексея Кудашова могут занести чемпионат себе в актив. Сейчас нужно только поставить победную точку и взять первый посев в западной пульке.

Не хотим выходить на ЦСКА? Весь сезон все считают, что вот-вот армейцы Москвы наберут ход. Но он уже много месяцев не набирается. Тем не менее лучше сыграть с ЦСКА ближе к финалу. Будет плохо, если одна из главных команд страны – «Динамо» или ЦСКА – так рано завершит сезон. Это будет большая потеря для всей КХЛ. Поэтому я надеюсь, что в последнем матче регулярного чемпионата «Динамо» победит ЦСКА и отодвинет нашу встречу в плей-офф.

За счёт чего «Динамо» выиграло чемпионат Москвы? В функциональном плане команда не допустила завалов. Увидели систему игры, лидерскую пятёрку. Была стабильность. Всё по делу», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.

После 66 матчей регулярного чемпионате КХЛ бело-голубые занимают второе место па Западе и в общей турнирной таблице КХЛ, отставая от СКА на одно очко при игре в запасе, которую команда Алексея Кудашова проведёт сегодня, 24 февраля, на родном льду с «Адмиралом».