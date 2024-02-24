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Дмитрий Воронков вышел на первое место в сезоне НХЛ по голам в большинстве среди новичков

Дмитрий Воронков вышел на первое место в сезоне НХЛ по голам в большинстве среди новичков
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В ночь с 23 на 24 февраля мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в американском Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Коламбус Блю Джекетс» уступили «Баффало Сэйбрз» со счётом 1:2.

На 13-й минуте встречи заброшенную шайбу «Коламбуса» в большинстве оформили три российских хоккеиста — центрфорварду Дмитрию Воронкову ассистировали крайний нападающий Кирилл Марченко и защитник Иван Проворов.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Воронков (Марченко, Проворов) – 12:05 (pp)     1:1 Гиргенсонс (Окпосо, Клаг) – 16:16     1:2 Клифтон (Брайсон, Бенсон) – 43:05    

Для проводящего дебютный сезон в НХЛ Воронкова этот гол стал 15-м в текущей регулярке, из которых четыре он забил при игре в большинстве. Благодаря сегодняшней заброшенной шайбы Воронков вышел на первое место в сезоне НХЛ по голам в большинстве среди новичков, догнав защитника «Нью-Джерси Дэвилз» Люка Хьюза.(по четыре). По три точных броска на счету форварда «Анахайм Дакс» Лео Карлссона и нападающего «Филадельфии Флайерз» Тайсона Форстера.

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