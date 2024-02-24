Дмитрий Воронков вышел на первое место в сезоне НХЛ по голам в большинстве среди новичков

В ночь с 23 на 24 февраля мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в американском Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Коламбус Блю Джекетс» уступили «Баффало Сэйбрз» со счётом 1:2.

На 13-й минуте встречи заброшенную шайбу «Коламбуса» в большинстве оформили три российских хоккеиста — центрфорварду Дмитрию Воронкову ассистировали крайний нападающий Кирилл Марченко и защитник Иван Проворов.

Для проводящего дебютный сезон в НХЛ Воронкова этот гол стал 15-м в текущей регулярке, из которых четыре он забил при игре в большинстве. Благодаря сегодняшней заброшенной шайбы Воронков вышел на первое место в сезоне НХЛ по голам в большинстве среди новичков, догнав защитника «Нью-Джерси Дэвилз» Люка Хьюза.(по четыре). По три точных броска на счету форварда «Анахайм Дакс» Лео Карлссона и нападающего «Филадельфии Флайерз» Тайсона Форстера.