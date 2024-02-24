«Эдмонтон» уступил «Миннесоте», Макдэвид набрал два очка в большинстве

В ночь с 23 на 24 февраля мск на арене «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда «Эдмонтон Ойлерз» проиграли «Миннесоте Уайлд» со счётом 2:4.
Гости открыли счёт на последней минуте первого периода. На 31-й минуте нападающий Леон Драйзайтль забросил ответную шайбу, реализовав большинство «Эдмонтона». В середине третьего периода хоккеисты «Миннесоты» забили дважды с интервалом в три минуты. На 55-й минуте «Ойлерз» сократили разрыв, вновь реализовав большинство, исход матча решила шайба «Уайлд» в пустые ворота на 59-й минуте.
Двумя результативными передачами в составе «Эдмонтона» отметился нападающий Коннор Макдэвид. «Ойлерз» потерпели второе поражение в регулярном чемпионате подряд.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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