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«Эдмонтон» уступил «Миннесоте», Макдэвид набрал два очка в большинстве

«Эдмонтон» уступил «Миннесоте», Макдэвид набрал два очка в большинстве
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В ночь с 23 на 24 февраля мск на арене «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда «Эдмонтон Ойлерз» проиграли «Миннесоте Уайлд» со счётом 2:4.

НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь

Гости открыли счёт на последней минуте первого периода. На 31-й минуте нападающий Леон Драйзайтль забросил ответную шайбу, реализовав большинство «Эдмонтона». В середине третьего периода хоккеисты «Миннесоты» забили дважды с интервалом в три минуты. На 55-й минуте «Ойлерз» сократили разрыв, вновь реализовав большинство, исход матча решила шайба «Уайлд» в пустые ворота на 59-й минуте.

Двумя результативными передачами в составе «Эдмонтона» отметился нападающий Коннор Макдэвид. «Ойлерз» потерпели второе поражение в регулярном чемпионате подряд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди (Миддлтон, Эрикссон Эк) – 19:37     1:1 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 30:27 (pp)     1:2 Бродин (Чисхольм, Капризов) – 49:31     1:3 Болди (Хартман, Юханссон) – 52:18     2:3 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 54:51 (pp)     2:4 Цуккарелло – 58:33    
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