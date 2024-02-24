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Вратарь «Коламбуса» Тарасов рассказал о поражении от «Баффало»

Вратарь «Коламбуса» Тарасов рассказал о поражении от «Баффало»
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Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов высказался после поражения от «Баффало Сэйбрз».

«Это расстраивает. Неважно, как ты играешь. Главное – результат, а сегодня он был не так хорош», — приводит слова Тарасова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Даниил Тарасов провёл в игре 56 с половиной минут, отразив 36 бросков из 38 и завершив игру с показателем надёжности 94,74%.

«Коламбус» по-прежнему находится на последней строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 46 очков.

Напомним, в ночь с 23 на 24 февраля мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в американском Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Коламбус Блю Джекетс» уступили «Баффало Сэйбрз» со счётом 1:2.

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