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Легендарный экс-голкипер Бродо включил трёх российских вратарей в топ-5 действующих в НХЛ

Легендарный экс-голкипер Мартин Бродо назвал свой топ-5 лучших действующих вратарей в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба НХЛ.

В список попали три российских вратаря: Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»).

Также в список попали голкипер Эдин Хилл из «Вегас Голден Найтс» и Якоб Маркстрём из «Калгари Флэймз».

Как отмечает портал The Hockey News, «попасть в пятёрку лучших действующих вратарей от Бродо – огромная честь».

Фото: NHL

Бродо провёл 22 сезона в НХЛ, из них 21 — за «Нью-Джерси Дэвилз», где он завоевал три Кубка Стэнли. Участник Зала хоккейной славы является рекордсменом НХЛ по количеству побед (691), «сухих» матчей (125) и количеству сейвов (28 928).