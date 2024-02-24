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Драйзайтль вышел на третье место в истории «Эдмонтона» по очкам в большинстве

Драйзайтль вышел на третье место в истории «Эдмонтона» по очкам в большинстве
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В ночь с 23 на 24 февраля мск на арене «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда «Эдмонтон Ойлерз» проиграли «Миннесоте Уайлд» со счётом 2:4.

Форвард «нефтяников» Леон Драйзайтль отметился во встрече заброшенной шайбой при игре в большинстве. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, немецкий нападающий набрал своё 283-е очко при игре в большинстве и вышел на третье место по данному показателю в истории «Ойлерз», сравнявшись с Марком Мессье. На втором месте — капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (317 очков), рекордсмен — Уэйн Гретцки с 439 результативными баллами в большинстве.

Отметим, что «Ойлерз» потерпели второе поражение в регулярном чемпионате подряд.

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