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ESPN оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф в 17%

ESPN оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф в 17%
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Журналистка Кристен Шилтон в статье на портале ESPN оценила шансы «Вашингтон Кэпиталз» на выход в плей-офф нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги.

«Шансы на плей-офф: 17,0%. „Вашингтон“ может пропустить плей-офф второй сезон подряд впервые после кубковой засухи с сезона-2003/2004 по сезон-2006/2007. К счастью, у «Кэпиталз» молодая команда и многообещающий тренер, которому они могут посвятить светлое будущее», — написано в статье.

«Столичные» набрали 60 очков, находятся на девятом месте в турнирной таблице Востока и отстают от идущей на восьмом месте «Тампа-Бэй Лайтнинг» (65) на пять баллов. В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях с «Флоридой Пантерз». Игра состоится 25 февраля и начнётся в 2:00 мск.

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