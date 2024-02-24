Олимпийский чемпион назвал верным шаг с переходом Ильи Ковальчука в «Спартак»

Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил переход нападающего Ильи Ковальчука в «Спартак».

«В принципе, шаг с переходом Ильи Ковальчука в «Спартак» с учётом всех моментов, которые этот хоккеист привнёс в команду, можно назвать верным. Этот шаг приносит определённый результат. Посмотрим, как Илья в своём возрасте будет выглядеть в плей-офф, здесь пока всё непредсказуемо. Пожелаем Илье успехов. Он молодец, что решился на такой шаг. Хочется, чтобы у него всё получилось», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, Ковальчук дебютировал за «Спартак» в текущем сезоне 24 декабря. В нынешнем сезоне 40-летний нападающий провёл 20 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи.