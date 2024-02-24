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Олимпийский чемпион считает, что «Спартак» в нынешнем сезоне КХЛ переживает возрождение

Олимпийский чемпион считает, что «Спартак» в нынешнем сезоне КХЛ переживает возрождение
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Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о результатах «Спартака» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Спартак» сейчас переживает своё возрождение, если так можно сказать. Есть основания для такой оценки, потому что команда действительно смотрится здорово. Важно, как спартаковцы пройдут проверку плей-офф, смогут ли по-настоящему выступить успешно. Хотя, наверное, любой результат будет более-менее успешным после нескольких лет безвременья. За спартаковских болельщиков и тренерский штаб можно только порадоваться, команде многое удалось сделать», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, «Спартак», набрав 86 очков в 66 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (80) – на пятой строчке. Команды гарантированно начнут свой путь в Кубке Гагарина с очного противостояния, старт серии пройдёт на домашнем льду красно-белых 29 февраля.

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