Ларионов прокомментировал шестое поражение «Торпедо» кряду в матче с ЦСКА

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от московского ЦСКА (1:2), которое стало для его команды шестым кряду.

«Матч равных команд. К сожалению, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, и ЦСКА забил на один гол больше. Нашим ребятам — не терять веры. Спасибо болельщикам, что до конца с нами, поддерживают, не теряют веры, и мы постараемся каким-то образом найти те резервы, которые необходимы для того, чтобы преодолеть непростое время и выиграть последний матч регулярного сезона. А затем с хорошим настроением войти в плей-офф.

Любое поражение — пятое, шестое, двенадцатое и так далее — это всегда непросто. Можно ссылаться на то, что команда в плей-офф вышла давно, что мы их готовим, они под нагрузкой. Но здесь важно поймать ту игру, то настроение, ту уверенность, которой команде не хватает именно в плане ментальной твёрдости и тех моментов, которые мы создаём, чтобы такие матчи вытаскивать. Было сказано в перерыве ещё при счёте 0:2, что в этих играх, когда мы выходим на финишную прямую перед плей-офф, необходимо находить силы, возможности, для того чтобы такие матчи вытаскивать. Нам никто не поможет, кроме нас самих. Играли неплохо — вы видели, и мы видели, но, к сожалению, ушли опять с поражением. От каждого игрока и от нас в том числе, от тренеров, наверное, зависит то, как найти правильные слова, чтобы этот момент, эту ситуацию преодолеть, сломать и каким-то образом найти веру в каждого игрока. Для того, чтобы каждый игрок, который выходит на лёд, имел возможность проявить себя с лучшей стороны и помочь команде», — приводит слова Ларионова пресс-служба «Торпедо» на официальном сайте клуба.

Напомним, «Торпедо» в заключительном матче регулярки примет на своём льду тольяттинскую «Ладу» 26 февраля.