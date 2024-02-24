С. Фёдоров: готов ли ЦСКА к походу за третьим чемпионством подряд? Надеюсь, что так и есть

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги гостевой встречи регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо» (2:1).

«Наших ребят и болельщиков – с победой. Спасибо им за поддержку. Много чего удалось не поменять, но уточнить. Ребята выполнили много хороших вещей, что дало нам определённое преимущество. Начинка игры мне понравилось. Всегда есть над чем работать, но победа есть победа.

Есть ли разница, с кем играть в плей-офф? Мы давно не смотрим на турнирное положение. Весь сезон у нас не получалось зайти даже в четвёрку. Наш фокус сконцентрирован на нашей игре, на том, что мы хорошо делали раньше, но перестали делать в данный момент. Мы не смотрим в турнирную таблицу и не выбираем соперника по плей-офф. Я верю в наших ребят, в наш характер, наше мастерство и наши цели.

Готова ли команда к походу за третьим чемпионством подряд? Надеюсь, что так и есть», — приводит слова Фёдорова пресс-служба «Торпедо» на официальном сайте клуба.

Напомним, ЦСКА, набрав 75 очков в 67 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. На данный момент потенциальным соперником армейцев по первому раунду Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».