«Всё зависит от него». Ларионов ответил на вопрос о том, сыграет ли Хабибулин за «Торпедо»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал, примет ли участие в заключительной игре регулярного чемпионата КХЛ с тольяттинской «Ладой» 51-летний российский вратарь Николай Хабибулин, входящий в тренерский штаб клуба.

«Я Коле дал возможность принять решение, всё зависит от него. С другой стороны, пока от него нет обратной связи. Он понимает, что нам сейчас, наверное, нужно понять, с кем мы входим в плей-офф, с каким вратарём. Поэтому пока я не дам ответ на этот вопрос», — приводит слова Ларионова пресс-служба «Торпедо» на официальном сайте клуба.

Напомним, Хабибулин — олимпийский чемпион 1992 года, обладатель Кубка Стэнли 2004 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Всего в регулярных сезонах НХЛ Хабибулин одержал 333 победы и 46 раз отыграл «на ноль». В случае своего появления на льду в заключительной игре регулярного чемпионата КХЛ он станет самым возрастным хоккеистом в истории КХЛ, побив рекорд 2011 года легендарного экс-вратаря «Спартака» Доминика Гашека, защищавшего ворота красно-белых в возрасте 46 лет.