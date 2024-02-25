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Известный агент оценил возможность, что Кучерова не признают лучшим игроком сезона НХЛ

Известный агент оценил возможность, что Кучерова не признают лучшим игроком сезона НХЛ
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил вероятность получения «Харт Трофи», награды лучшему игроку сезона НХЛ, российским нападающим «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым.

«Могут ли Никиту Кучерова «прокатить» мимо «Харта» в нынешнем сезоне? Я думаю, что Никита со своей стороны всё делает правильно. А как уже решит комиссия, принимающая решения, на это повлиять уже никак нельзя. Пусть выбирают. Самое главное, что, я уверен, российским болельщикам игра и производительность Никиты Кучерова нравится, они гордятся его выступлениями. Самое важное, что он завоевал и завоёвывает сердца любителей хоккея.

Возможно, что иногда такие награды — это субъективная оценка, потому что решение принимают живые люди, кому как нравится. Это не заброшенные шайбы, не отданные передачи — это субъективная оценка. Дай бог, чтобы такие представления и параметры были нужны тем людям, которые принимают решения. Если от них зависит решение, значит, пусть так. Важнее любовь болельщиков, которые приходят на трибуны.

Да, трофей — это приятно, но может быть и субъективная часть оценки, которая не поможет ему этот приз получить», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых записал на свой счёт 97 (36+61) результативных действий при показателе полезности «-1».

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