Овечкин вышел на 10-е место в истории НХЛ с 1400 матчами за один клуб

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На данный момент идёт первый период. Счёт встречи 0:0.

В этом матче принимает участие капитан столичной команды Александр Овечкин. Российский форвард вышел на чистое 10-е место в истории НХЛ по числу проведённых матчей за одну франшизу. 38-летний нападающий сейчас проводит 1400-й матч за карьеру в лиге.

Больше игр за один клуб на сегодня провели только Горди Хоу («Детройт Ред Уингз», 1687), Патрик Марло («Сан-Хосе Шаркс», 1607), Никлас Лидстрём («Детройт», 1564), Алекс Дельвеккио («Детройт», 1550), Шейн Доун («Виннипег Джетс», «Финикс Койотс», «Аризона Койотс», 1540), Рэй Бурк («Бостон Брюинз», 1518), Стив Айзерман («Детройт», 1514), Майк Модано («Миннесота Норт Старз», «Даллас Старз», 1459) и Джонни Буцик («Бостон», 1436).

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