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Хоккеисты отвлекались на Ice Girl, Принса поднимал судья. Лучшие фото победы «Спартака»

Хоккеисты отвлекались на Ice Girl, Принса поднимал судья. Лучшие фото победы «Спартака»
Ice Girl
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Северсталь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над череповецкой «Северсталью» (5:3).

«Мы уже не раз играли друг с другом. Они знают, чего ожидать от нас, мы — чего ждать от них. В такой ситуации надо правильно играть в определённых моментах. Хотел посмотреть, как ребята выполняют тренерское задание сегодня. Но нельзя забывать о том, что регулярный чемпионат и плей-офф — это разные вещи, там всё может перевернуться.

Савиков застолбил за собой место в основе? У нас есть ротация, мы смотрим, кто лучше готов на данный момент. Рады, что Савиков забивает голы. Шутим, что стал добрасывать (улыбается).

В чём прибавила «Северсталь» с начала сезона? Да во всём! Ребята сыгрались, привыкли к требованиям тренеров и к специфике того хоккея, который им предлагают», — приводит слова Жамнова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

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