Кучеров повторил достижение Макдэвида, Кросби и Бекстрёма в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в четвёртый раз в карьере смог набрать 60 результативных передач в сезоне НХЛ.

Сообщается, только три действующих хоккеистов записали на свой счёт четыре или более сезонов с 60 результативными передачами за один клуб — Коннор Макдэвид (8) за Эдмонтон Ойлерз», Сидни Кросби (7) за «Питтсбург Пингвинз» и Никлас Бекстрём (5) за «Вашингтон Кэпиталз.

Напомним, Кучеров забил гол и сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2).

После этой игры на счету Кучерова стало 98 (37+61) очков в 58 матчах нынешнего регулярного чемпионата. Россиянин единолично возглавляет гонку бомбардиров нынешнего сезона НХЛ.