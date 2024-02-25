Кучеров повторил достижение Макдэвида, Кросби и Бекстрёма в НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в четвёртый раз в карьере смог набрать 60 результативных передач в сезоне НХЛ.
НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пол (Хагель, Рэддиш) – 04:12 0:2 Кучеров (Хедман, Пербикс) – 05:34 0:3 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 25:00 (pp) 1:3 Ли (Барзал, Добсон) – 53:44 2:3 Нельсон (Добсон) – 57:25 (pp) 2:4 Гленденинг (Хедман, Кучеров) – 59:30
Сообщается, только три действующих хоккеистов записали на свой счёт четыре или более сезонов с 60 результативными передачами за один клуб — Коннор Макдэвид (8) за Эдмонтон Ойлерз», Сидни Кросби (7) за «Питтсбург Пингвинз» и Никлас Бекстрём (5) за «Вашингтон Кэпиталз.
Напомним, Кучеров забил гол и сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2).
После этой игры на счету Кучерова стало 98 (37+61) очков в 58 матчах нынешнего регулярного чемпионата. Россиянин единолично возглавляет гонку бомбардиров нынешнего сезона НХЛ.
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