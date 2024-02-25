«Рейнджерс» повторили клубный рекорд, установленный в прошлом веке

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержали десятую победу подряд в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги, повторив клубный рекорд по продолжительности победной серии.

Напомним, до этого «Рейнджерс» дважды выдавали 10-матчевые победные серии – в сезоне-1939/1940 и в сезоне-1972/1973.

В матче регулярного чемпионата «Рейнджерс» обыграли «Филадельфию Флайерз» со счётом 2:1.

«Рейнджерс» единолично возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 81 очко. Ближайшего преследователя в лице «Бостон Брюинз» команда опережает на одно очко. «Филадельфия», в свою очередь, занимает седьмое место, набрав 67 очков.

В следующем матче «Рейнджерс» встретится с «Коламбус Блю Джекетс», матч состоится 26 февраля.