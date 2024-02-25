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«Рейнджерс» повторили клубный рекорд, установленный в прошлом веке

«Рейнджерс» повторили клубный рекорд, установленный в прошлом веке
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«Нью-Йорк Рейнджерс» одержали десятую победу подряд в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги, повторив клубный рекорд по продолжительности победной серии.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Трочек, Миллер) – 31:56     1:1 Фёрстер (Лотон, Санхайм) – 42:36     1:2 Ремпе (Гудроу, Шнайдер) – 46:31    

Напомним, до этого «Рейнджерс» дважды выдавали 10-матчевые победные серии – в сезоне-1939/1940 и в сезоне-1972/1973.

В матче регулярного чемпионата «Рейнджерс» обыграли «Филадельфию Флайерз» со счётом 2:1.

«Рейнджерс» единолично возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 81 очко. Ближайшего преследователя в лице «Бостон Брюинз» команда опережает на одно очко. «Филадельфия», в свою очередь, занимает седьмое место, набрав 67 очков.

В следующем матче «Рейнджерс» встретится с «Коламбус Блю Джекетс», матч состоится 26 февраля.

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