Александр Овечкин первым в истории среди россиян провёл 1400 матчей в НХЛ

В эти минуты в Санрайзе проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 0:0. В этой встрече принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, для которого этот матч стал 1400-м в НХЛ. Овечкин стал первым россиянином, с таким количеством матчей в НХЛ На втором месте по числу матчей в НХЛ находится Алексей Ковалёв (1316).

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 16 голов и 26 результативные передачи.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 838 шайб и сделал 689 результативных передач в 1400 матчах.