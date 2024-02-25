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Александр Овечкин первым в истории среди россиян провёл 1400 матчей в НХЛ

Александр Овечкин первым в истории среди россиян провёл 1400 матчей в НХЛ
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В эти минуты в Санрайзе проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
2-й период
0 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 0:0. В этой встрече принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, для которого этот матч стал 1400-м в НХЛ. Овечкин стал первым россиянином, с таким количеством матчей в НХЛ На втором месте по числу матчей в НХЛ находится Алексей Ковалёв (1316).

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 16 голов и 26 результативные передачи.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 838 шайб и сделал 689 результативных передач в 1400 матчах.

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