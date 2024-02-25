Ассоциация игроков НХЛ поздравила Овечкина с юбилейным матчем в лиге

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги поздравила российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 1400-м матчем в лиге.
«1400 матчей и количество продолжает расти. Поздравляем Овечкина с этим невероятным достижением», — написано в официальном «твиттере» НХЛПА.
На данный момент Овечкин принимает участие в матче регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз».
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 16 голов и 26 результативные передачи.Всего за карьеру в НХЛ россиянин забил 838 голов и сделал 689 результативных передач в 1400 матчах при среднем коэффициенте полезности «+50».
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