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«Оттава» по буллитам обыграла «Вегас Голден Найтс» в матче НХЛ

«Оттава» по буллитам обыграла «Вегас Голден Найтс» в матче НХЛ
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Сегодня, 25 февараля, «Оттава Сенаторз» на своей площадке обыграла «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве завершилась со счётом 4:3 в серии буллитов (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Маршессо (Карлссон) – 05:41     0:2 Стивенсон (Теодор, Маршессо) – 23:03 (pp)     1:2 Шабо (Жозеф, Жиру) – 29:00     2:2 Батерсон (Ткачук, Норрис) – 38:47 (pp)     3:2 Норрис (Шабо, Бреннстрём) – 45:48     3:3 Стивенсон (Карлссон, Теодор) – 58:45     4:3 Штюцле – 65:00    

В составе «Оттавы» заброшенными шайбами отметились Дрейк Батерсон и Джош Норрис. Канадский защитник хозяев Тома Шабо сделал 1+1 по системе гол+пас. За «Вегас Голден Найтс» дублем отметился Чандлер Стивенсон, ещё одна шайба и ассист на счету Джонатана Маршессо. Две голевые передачи сделали шведский форвард Вильям Карлссон и канадский защитник Ши Теодор.

Овертайм завершился без заброшенных шайб, после чего в серии буллитов сильнее оказались игроки «Оттавы».

Российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко результативными действиями не отметился. Форвард гостей Иван Барбашёв закончил матч с показателем полезности -1.

После 55 матчей «Оттава Сенаторз» занимает последнее 14 место в Восточной конференции с 53 очками. «Вегас Голден Найтс» расположился на пятой строчке Западной конференции, набрав 71 очко в 58 играх.

Следующий матч «Оттава» проведёт в гостях с «Вашингтон Кэпиталз», а «Вегас Голден Найтс» сыграет на выезде с «Торонто Мэйпл Лифс».

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