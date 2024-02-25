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«Оттава» по буллитам обыграла «Вегас Голден Найтс» в матче НХЛ

Сегодня, 25 февараля, «Оттава Сенаторз» на своей площадке обыграла «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве завершилась со счётом 4:3 в серии буллитов (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0).

В составе «Оттавы» заброшенными шайбами отметились Дрейк Батерсон и Джош Норрис. Канадский защитник хозяев Тома Шабо сделал 1+1 по системе гол+пас. За «Вегас Голден Найтс» дублем отметился Чандлер Стивенсон, ещё одна шайба и ассист на счету Джонатана Маршессо. Две голевые передачи сделали шведский форвард Вильям Карлссон и канадский защитник Ши Теодор.

Овертайм завершился без заброшенных шайб, после чего в серии буллитов сильнее оказались игроки «Оттавы».

Российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко результативными действиями не отметился. Форвард гостей Иван Барбашёв закончил матч с показателем полезности -1.

После 55 матчей «Оттава Сенаторз» занимает последнее 14 место в Восточной конференции с 53 очками. «Вегас Голден Найтс» расположился на пятой строчке Западной конференции, набрав 71 очко в 58 играх.

Следующий матч «Оттава» проведёт в гостях с «Вашингтон Кэпиталз», а «Вегас Голден Найтс» сыграет на выезде с «Торонто Мэйпл Лифс».

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