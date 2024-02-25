Кучеров провёл 82-й матч за карьеру с тремя и более набранными очками

В ночь с 24 на 25 февраля мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в американском Элмонте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу со счётом 4:2 одержали хоккеисты «Тампы».

Самым результативным игроком матча стал 30-летний российский нападающий гостей Никита Кучеров. На его счету три набранных очка — заброшенная шайба и две результативные передачи.

Этот матч стал 82-м в карьере Кучерова в регулярном чемпионате НХЛ, в котором форварду удалось набрать три или более очка. Никита опередил по этому показателю Алекса Дельвеккио, Денниса Марука и Пьера Ларуша, догнав Стива Лармера. Всего российский нападающий провёл 702 матча в регулярных сезонах.

В текущем сезоне на счету Кучерова 98 (37+61) очков в 58 матчах. Он является единоличным лидером гонки бомбардиров.