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Кучеров провёл 82-й матч за карьеру с тремя и более набранными очками

Кучеров провёл 82-й матч за карьеру с тремя и более набранными очками
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В ночь с 24 на 25 февраля мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в американском Элмонте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу со счётом 4:2 одержали хоккеисты «Тампы».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пол (Хагель, Рэддиш) – 04:12     0:2 Кучеров (Хедман, Пербикс) – 05:34     0:3 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 25:00 (pp)     1:3 Ли (Барзал, Добсон) – 53:44     2:3 Нельсон (Добсон) – 57:25 (pp)     2:4 Гленденинг (Хедман, Кучеров) – 59:30    

Самым результативным игроком матча стал 30-летний российский нападающий гостей Никита Кучеров. На его счету три набранных очка — заброшенная шайба и две результативные передачи.

Этот матч стал 82-м в карьере Кучерова в регулярном чемпионате НХЛ, в котором форварду удалось набрать три или более очка. Никита опередил по этому показателю Алекса Дельвеккио, Денниса Марука и Пьера Ларуша, догнав Стива Лармера. Всего российский нападающий провёл 702 матча в регулярных сезонах.

В текущем сезоне на счету Кучерова 98 (37+61) очков в 58 матчах. Он является единоличным лидером гонки бомбардиров.

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