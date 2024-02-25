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Маккиннон сократил отставание от Кучерова до двух очков в гонке бомбардиров НХЛ

Маккиннон сократил отставание от Кучерова до двух очков в гонке бомбардиров НХЛ
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В Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» уступил «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4).

Турнирна таблица НХЛ сезона-2023/2024

Звёздный форвард «Эвеланш» Натан Маккиннон записал на свой счёт в этой встрече три результативные передачи.

Таким образом, по итогам этого матча на счету 28-летнего канадца стало 96 (34+62) очков в нынешнем регулярном чемпионате. У лидера гонки бомбардиров, 30-летнего российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова на данный момент 98 (37+61) результативных баллов.

«Колорадо» потерпел второе поражение подряд, остался с 75 очками и делит с «Виннипег Джетс» третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «лавины» 28 февраля примут дома «Даллас Старз».

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Лехконен (Маккиннон, Макар) – 02:16 (pp)     2:0 Кольяно (Маккиннон, Рантанен) – 11:07     2:1 Бертуцци (Марнер, Нюландер) – 13:42 (pp)     2:2 Бертуцци (Нюландер, Доми) – 34:45     2:3 Марнер (Нис, Броди) – 36:48     3:3 Рантанен (Маккиннон, Байрэм) – 44:41     3:4 Бертуцци (Нюландер, Мэттьюс) – 57:09 (pp)    
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