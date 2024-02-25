Маккиннон сократил отставание от Кучерова до двух очков в гонке бомбардиров НХЛ

В Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» уступил «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4).

Звёздный форвард «Эвеланш» Натан Маккиннон записал на свой счёт в этой встрече три результативные передачи.

Таким образом, по итогам этого матча на счету 28-летнего канадца стало 96 (34+62) очков в нынешнем регулярном чемпионате. У лидера гонки бомбардиров, 30-летнего российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова на данный момент 98 (37+61) результативных баллов.

«Колорадо» потерпел второе поражение подряд, остался с 75 очками и делит с «Виннипег Джетс» третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «лавины» 28 февраля примут дома «Даллас Старз».