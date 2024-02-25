«Даллас» победил «Каролину» нанеся всего 16 бросков в створ ворот Кочеткова
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В Роли (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» уступила «Даллас Старз» (1:2).
Шайбами в составе победителей отметились Джейсон Робертсон и Уайатт Джонстон.
У «Каролины» единственный гол на счету Себастьяна Ахо.
Российский нападающий хозяев Андрей Свечников отметился в этой встрече результативной передачей. Его одноклубник и соотечественник Пётр Кочетков отразил 14 бросков по своим воротам.
«Даллас» прервал четырёхматчевую серию неудач, набрал 78 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.
«Каролина» не смогла продлить победную серию из четырёх матчей, осталась с 73 очками и идёт пятой на Востоке.
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