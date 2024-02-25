Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Даллас» победил «Каролину» нанеся всего 16 бросков в створ ворот Кочеткова

«Даллас» победил «Каролину» нанеся всего 16 бросков в створ ворот Кочеткова
Комментарии

В Роли (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» уступила «Даллас Старз» (1:2).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Шайбами в составе победителей отметились Джейсон Робертсон и Уайатт Джонстон.

У «Каролины» единственный гол на счету Себастьяна Ахо.

Российский нападающий хозяев Андрей Свечников отметился в этой встрече результативной передачей. Его одноклубник и соотечественник Пётр Кочетков отразил 14 бросков по своим воротам.

«Даллас» прервал четырёхматчевую серию неудач, набрал 78 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.

«Каролина» не смогла продлить победную серию из четырёх матчей, осталась с 73 очками и идёт пятой на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Робертсон (Хейсканен, Павелски) – 16:38     1:1 Ахо (Фаст, Свечников) – 22:16     1:2 Джонстон (Бенн, Хейсканен) – 28:15    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android