Капризов забил эффектный гол в ворота «Сиэтла» после сольного прохода со своей половины
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В эти минуты в Сиэтле проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Миннесоту Уайлд».
На данный момент идёт второй период, счёт 5:1 в пользу гостей.
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
2-й период
1 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Данн (Макканн, Бенирс) – 00:36 1:1 Юханссон (Цуккарелло, Миддлтон) – 04:59 1:2 Капризов (Цуккарелло, Хартман) – 13:32 (pp) 1:3 Болди (Капризов, Цуккарелло) – 21:09 (pp) 1:4 Капризов (Эрикссон Эк, Фэйбер) – 22:14 1:5 Мермис (Цуккарелло, Дьюар) – 26:57
Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов отметился к этой минуте дублем и результативной передачей. Вторая шайба россиянина в этой встрече в ворота Джоуи Даккорда оказалась весьма эффектной после сольного прохода со своей половины льда.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео 26-го гола Капризова в нынешнем сезоне:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего в нынешнем сезоне на счету 26-летнего Капризова, с учётом этого матча, 63 (26+37) очка в 51 игре.
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