Капризов забил эффектный гол в ворота «Сиэтла» после сольного прохода со своей половины

В эти минуты в Сиэтле проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Миннесоту Уайлд».

На данный момент идёт второй период, счёт 5:1 в пользу гостей.

Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов отметился к этой минуте дублем и результативной передачей. Вторая шайба россиянина в этой встрече в ворота Джоуи Даккорда оказалась весьма эффектной после сольного прохода со своей половины льда.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео 26-го гола Капризова в нынешнем сезоне:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету 26-летнего Капризова, с учётом этого матча, 63 (26+37) очка в 51 игре.