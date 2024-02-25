Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капризов забил эффектный гол в ворота «Сиэтла» после сольного прохода со своей половины

Капризов забил эффектный гол в ворота «Сиэтла» после сольного прохода со своей половины
Комментарии

В эти минуты в Сиэтле проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Миннесоту Уайлд».

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

На данный момент идёт второй период, счёт 5:1 в пользу гостей.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
2-й период
1 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Данн (Макканн, Бенирс) – 00:36     1:1 Юханссон (Цуккарелло, Миддлтон) – 04:59     1:2 Капризов (Цуккарелло, Хартман) – 13:32 (pp)     1:3 Болди (Капризов, Цуккарелло) – 21:09 (pp)     1:4 Капризов (Эрикссон Эк, Фэйбер) – 22:14     1:5 Мермис (Цуккарелло, Дьюар) – 26:57    

Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов отметился к этой минуте дублем и результативной передачей. Вторая шайба россиянина в этой встрече в ворота Джоуи Даккорда оказалась весьма эффектной после сольного прохода со своей половины льда.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео 26-го гола Капризова в нынешнем сезоне:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету 26-летнего Капризова, с учётом этого матча, 63 (26+37) очка в 51 игре.

Материалы по теме
Капризов — гений, но русский рекорд НХЛ устоял. Как Макаров сделал это 34 года назад?
Капризов — гений, но русский рекорд НХЛ устоял. Как Макаров сделал это 34 года назад?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android