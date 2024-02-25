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Инсайдер назвал клубы НХЛ, проявляющие интерес к Гюнцелю

Инсайдер назвал клубы НХЛ, проявляющие интерес к Гюнцелю
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Известный североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн назвал клубы НХЛ, в которых может продолжить карьеру нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель.

По словам Лебрюна, произнесённым в эфире Sportsnet, к игроку проявляют интерес «Вегас Голден Найтс», «Ванкувер Кэнакс», «Эдмонтон Ойлерз», «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз».

Напомним, в последнее время в СМИ активно ходят слухи о возможном обмене 29-летнего Гюнцеля из «Питтсбурга». На это на днях намекнул и генеральный менеджер «Пингвинз» Кайл Дубас. Ранее игрок проигнорировал предложение клуба по новому контракту.

Действующее соглашение нападающего с кэпхитом $ 6 млн в год рассчитано до завершения этого сезона. В данный момент американский форвард пребывает в списке травмированных.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Мэтисон – 09:05     1:1 Летанг (Малкин, О'Коннор) – 11:24     2:1 Раст (Карлссон, Кросби) – 31:30 (pp)     3:1 О'Коннор (Пуустинен, Карлссон) – 31:51     4:1 Летанг – 58:35    
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