Инсайдер назвал клубы НХЛ, проявляющие интерес к Гюнцелю
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Известный североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн назвал клубы НХЛ, в которых может продолжить карьеру нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель.
По словам Лебрюна, произнесённым в эфире Sportsnet, к игроку проявляют интерес «Вегас Голден Найтс», «Ванкувер Кэнакс», «Эдмонтон Ойлерз», «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз».
Напомним, в последнее время в СМИ активно ходят слухи о возможном обмене 29-летнего Гюнцеля из «Питтсбурга». На это на днях намекнул и генеральный менеджер «Пингвинз» Кайл Дубас. Ранее игрок проигнорировал предложение клуба по новому контракту.
Действующее соглашение нападающего с кэпхитом $ 6 млн в год рассчитано до завершения этого сезона. В данный момент американский форвард пребывает в списке травмированных.
НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Мэтисон – 09:05 1:1 Летанг (Малкин, О'Коннор) – 11:24 2:1 Раст (Карлссон, Кросби) – 31:30 (pp) 3:1 О'Коннор (Пуустинен, Карлссон) – 31:51 4:1 Летанг – 58:35
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