Инсайдер назвал клубы НХЛ, проявляющие интерес к Гюнцелю

Известный североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн назвал клубы НХЛ, в которых может продолжить карьеру нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель.

По словам Лебрюна, произнесённым в эфире Sportsnet, к игроку проявляют интерес «Вегас Голден Найтс», «Ванкувер Кэнакс», «Эдмонтон Ойлерз», «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз».

Напомним, в последнее время в СМИ активно ходят слухи о возможном обмене 29-летнего Гюнцеля из «Питтсбурга». На это на днях намекнул и генеральный менеджер «Пингвинз» Кайл Дубас. Ранее игрок проигнорировал предложение клуба по новому контракту.

Действующее соглашение нападающего с кэпхитом $ 6 млн в год рассчитано до завершения этого сезона. В данный момент американский форвард пребывает в списке травмированных.