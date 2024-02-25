Игрок «Калгари» провёл жёсткий силовой приём против Макдэвида, после чего началась драка
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В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтоном» и «Калгари». Победу в «битве при Альберте» одержали «огоньки» со счётом 6:3.
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 6
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Кадри (Дьюр, Ханифин) – 02:02 0:2 Поспишил (Зари, Пахал) – 09:11 0:3 Ханифин (Баклунд, Юбердо) – 15:53 1:3 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 18:29 (pp) 2:3 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 24:34 2:4 Хант (Юбердо, Чюлингтон) – 31:47 2:5 Ханифин (Зари, Андерссон) – 34:09 (pp) 2:6 Коулман (Манджапане) – 52:51 3:6 Янмарк (Экхольм) – 56:16
В середине второго периода в одном из эпизодов матча нападающий «Калгари» Блейк Коулман провёл жёсткий силовой приём против капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида. Форвард «Ойлерз» Маттиас Янмарк решил вступиться за звёздного форварда и предложил игроку «Флэймз» подраться. В яркой эмоциональной драке оба хоккеиста разбили друг другу лица.
В третьем периоде оба форварда отметились заброшенными шайбами. «Эдмонтон» потерпел третье поражение подряд и впервые проиграл «Калгари» в текущем сезоне.
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