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Игрок «Калгари» провёл жёсткий силовой приём против Макдэвида, после чего началась драка

Игрок «Калгари» провёл жёсткий силовой приём против Макдэвида, после чего началась драка
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В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтоном» и «Калгари». Победу в «битве при Альберте» одержали «огоньки» со счётом 6:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 6
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Кадри (Дьюр, Ханифин) – 02:02     0:2 Поспишил (Зари, Пахал) – 09:11     0:3 Ханифин (Баклунд, Юбердо) – 15:53     1:3 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 18:29 (pp)     2:3 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 24:34     2:4 Хант (Юбердо, Чюлингтон) – 31:47     2:5 Ханифин (Зари, Андерссон) – 34:09 (pp)     2:6 Коулман (Манджапане) – 52:51     3:6 Янмарк (Экхольм) – 56:16    

В середине второго периода в одном из эпизодов матча нападающий «Калгари» Блейк Коулман провёл жёсткий силовой приём против капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида. Форвард «Ойлерз» Маттиас Янмарк решил вступиться за звёздного форварда и предложил игроку «Флэймз» подраться. В яркой эмоциональной драке оба хоккеиста разбили друг другу лица.

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В третьем периоде оба форварда отметились заброшенными шайбами. «Эдмонтон» потерпел третье поражение подряд и впервые проиграл «Калгари» в текущем сезоне.

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«Эдмонтон» пропустил шесть шайб и потерпел поражение в дерби с «Калгари»
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