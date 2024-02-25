Игрок «Калгари» провёл жёсткий силовой приём против Макдэвида, после чего началась драка

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтоном» и «Калгари». Победу в «битве при Альберте» одержали «огоньки» со счётом 6:3.

В середине второго периода в одном из эпизодов матча нападающий «Калгари» Блейк Коулман провёл жёсткий силовой приём против капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида. Форвард «Ойлерз» Маттиас Янмарк решил вступиться за звёздного форварда и предложил игроку «Флэймз» подраться. В яркой эмоциональной драке оба хоккеиста разбили друг другу лица.

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В третьем периоде оба форварда отметились заброшенными шайбами. «Эдмонтон» потерпел третье поражение подряд и впервые проиграл «Калгари» в текущем сезоне.