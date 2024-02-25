«Игорь дал нам шанс». Лавиолетт высоко оценил игру Шестёркина в матче с «Филадельфией»
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Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт высоко оценил игру голкипера Игоря Шестёркина в матче с «Филадельфией» (2:1). Россиянин отразил 39 бросков, в том числе 18 в первом периоде.
«Я думаю, что в первом периоде соперник переиграл нас, мы нуждались в отличной игре вратаря. Игорь дал нам шанс. Мы вышли на матч немного неготовыми, и если бы вратарь не спас нас, то это была бы совершенно другая игра. Но сегодня Игорь был на высоте», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.
После 58 матчей «Нью-Йорк Рейнджерс» лидирует в Восточной конференции с 81 очком. «Рейнджерс» одержали 10-ю победу подряд, Шестёркин выиграл шесть матчей кряду. В текущем сезоне российский вратарь провёл 38 матчей с процентом отражённых бросков 90,9%.
НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Трочек, Миллер) – 31:56 1:1 Фёрстер (Лотон, Санхайм) – 42:36 1:2 Ремпе (Гудроу, Шнайдер) – 46:31
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