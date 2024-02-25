«Игорь дал нам шанс». Лавиолетт высоко оценил игру Шестёркина в матче с «Филадельфией»

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт высоко оценил игру голкипера Игоря Шестёркина в матче с «Филадельфией» (2:1). Россиянин отразил 39 бросков, в том числе 18 в первом периоде.

«Я думаю, что в первом периоде соперник переиграл нас, мы нуждались в отличной игре вратаря. Игорь дал нам шанс. Мы вышли на матч немного неготовыми, и если бы вратарь не спас нас, то это была бы совершенно другая игра. Но сегодня Игорь был на высоте», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

После 58 матчей «Нью-Йорк Рейнджерс» лидирует в Восточной конференции с 81 очком. «Рейнджерс» одержали 10-ю победу подряд, Шестёркин выиграл шесть матчей кряду. В текущем сезоне российский вратарь провёл 38 матчей с процентом отражённых бросков 90,9%.