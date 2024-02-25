«Это секрет». Шестёркин ответил на вопрос, что изменилось в его игре в последних матчах

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал, что изменилось в его игре после перерыва на Матч звёзд НХЛ. Россиянин одержал шесть побед подряд с процентом отражённых бросков 95,1%. В предыдущих 10 матчах Шестёркин отражал лишь 86,3% бросков и пропускал в среднем 3,25 шайбы.

«Что изменилось в моей игре? Это секрет. По сути, ничего не изменилось, всё то же самое. Шайба того же размера и летит с той же скоростью. Всё то же самое, но ребята отлично играют перед моими воротами. Я просто стал больше касаться шайбы, вот и всё», — цитирует Шестёркина пресс-служба клуба.

В матче с «Филадельфией» (2:1) Шестёркин отразил 39 бросков и пропустил одну шайбу. Россиянин был признан третьей звездой матча. «Рейнджерс» одержали 10-ю победу подряд.