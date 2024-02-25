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«Торонто Мэйпл Лифс» одержал семь побед подряд впервые за последние 20 лет

«Торонто Мэйпл Лифс» одержал семь побед подряд впервые за последние 20 лет
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В Денвере прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» уступил «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4).

«Торонто» одержал седьмую победу подряд впервые с сезона-2003/2004. Лучшим результатом в истории клуба являются 10 побед подряд в сезоне-1993/1994. «Торонто» набрали 74 очка и занимает промежуточное четвёртое место в таблице Восточной конференции. За последние 13 матчей «кленовые листья» потерпели лишь два поражения.

Главным героем матча с «Колорадо» стал нападающий Тайлер Бертуцци, оформивший хет-трик в день своего 29-летия.

В следующем матче «Торонто» примет на своей площадке «Вегас Голден Найтс». Матч пройдёт 28 февраля.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Лехконен (Маккиннон, Макар) – 02:16 (pp)     2:0 Кольяно (Маккиннон, Рантанен) – 11:07     2:1 Бертуцци (Марнер, Нюландер) – 13:42 (pp)     2:2 Бертуцци (Нюландер, Доми) – 34:45     2:3 Марнер (Нис, Броди) – 36:48     3:3 Рантанен (Маккиннон, Байрэм) – 44:41     3:4 Бертуцци (Нюландер, Мэттьюс) – 57:09 (pp)    
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