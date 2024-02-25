«Торонто Мэйпл Лифс» одержал семь побед подряд впервые за последние 20 лет

В Денвере прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» уступил «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4).

«Торонто» одержал седьмую победу подряд впервые с сезона-2003/2004. Лучшим результатом в истории клуба являются 10 побед подряд в сезоне-1993/1994. «Торонто» набрали 74 очка и занимает промежуточное четвёртое место в таблице Восточной конференции. За последние 13 матчей «кленовые листья» потерпели лишь два поражения.

Главным героем матча с «Колорадо» стал нападающий Тайлер Бертуцци, оформивший хет-трик в день своего 29-летия.

В следующем матче «Торонто» примет на своей площадке «Вегас Голден Найтс». Матч пройдёт 28 февраля.