Агент Гусева отреагировал на историческое достижение игрока, побившего рекорд Мозякина

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Никиты Гусева, поздравил форварда бело-голубых с историческим достижением. Во вчерашнем матче с «Адмиралом» (3:2 ОТ) Гусев набрал своё 86-е очко в текущем сезоне и побил рекорд результативности Сергея Мозякина за регулярку КХЛ.

«Поздравляю Никиту с этим серьёзным историческим достижением. Никогда не сомневался в Гусеве и его мастерстве. Желаю Никите успешно и результативно выступить в плей-офф», – сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Гусев является лучшим бомбардиром текущего сезона, набрав 86 (23+63) очков в 67 матчах. Бело-голубым осталось провести в регулярке последний матч с ЦСКА 26 февраля.