«Конечно, я включился». Гендиректор «Трактора» — о вмешательстве в тренировочный процесс

Гендиректор «Трактора» Иван Савин прокомментировал информацию о вмешательстве руководства в тренировочный процесс команды. Со старта февраля челябинцы проиграли пять матчей кряду, и в СМИ появилась информация о конфликте между тренерским штабом и руководством клуба.

«После пяти поражений подряд в преддверии плей-офф, конечно, я включился. Как и любой руководитель в кризисный момент, должен больше погружаться в операционные дела. Мы пообщались с Заварухиным, с Волковым. Тем не менее мы сохранили все зоны ответственности. Заварухин готовит команду, организовывает тренировочный процесс, выбирает игровую модель на каждый матч и подбирает под неё состав. Это только его полномочия, никто не вмешивается. Но мне хотелось бы услышать позицию каждого», — сказал Савин в эфире телеканала «ОТВ».

«Трактор» одержал победы в последних двух матчах. Челябинскому клубу до конца регулярки осталось провести один матч с «Амуром». «Трактор» расположился на шестом месте в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.