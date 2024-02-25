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Защитник «Салавата Юлаева» Василевский переоделся маскотом на матч с «Сибирью»

Защитник «Салавата Юлаева» Василевский переоделся маскотом на матч с «Сибирью»
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Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский переоделся маскотом на матч с «Сибирью» (1:2). Игрок обороны надел на себя костюм огромной куницы и провёл в нём два периода, общаясь с болельщиками на трибунах.

«Оказалось, что быть маскотом очень сложно. Тяжело дышать, костюм просто огромный. В конце я решил снять маску и устроить болельщикам сюрприз. Надеюсь, всем понравилось!» — подписал видео в своём телеграм-канале Василевский.

Алексей является родным братом вратаря «Тампа-Бэй» Андрея Василевского. В текущем сезоне 31-летний защитник «Салавата Юлаева» провёл 58 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи с показателем полезности «+18».

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