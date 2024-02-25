«Мы оказались не готовы к матчу». Драйзайтль — о поражении в дерби с «Калгари»

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль прокомментировал поражение в матче с принципиальным соперником «Калгари» (3:6). «Ойлерз» проиграли третий матч кряду, хотя ещё недавно выдали 16-матчевую победную серию.

«Нас просто переработали с самого начала матча. Соперник был готов к матчу, а мы по какой-то причине оказались не готовы к старту встречи. Мы должны вернуться к началу, к тому, что делало нас опасной командой. Но главное, чтобы это не осталось просто словами, пора действовать. Сейчас для нашей команды не лучшая серия, нам нужно продолжать работать», — цитирует Драйзайтля пресс-служба клуба.

«Эдмонтон» потерпел первое поражение от «Калгари» в текущем сезоне. Четвёртый, заключительный матч между командами пройдёт 7 апреля в Калгари.