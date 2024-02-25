«Мы оказались не готовы к матчу». Драйзайтль — о поражении в дерби с «Калгари»
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Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль прокомментировал поражение в матче с принципиальным соперником «Калгари» (3:6). «Ойлерз» проиграли третий матч кряду, хотя ещё недавно выдали 16-матчевую победную серию.
«Нас просто переработали с самого начала матча. Соперник был готов к матчу, а мы по какой-то причине оказались не готовы к старту встречи. Мы должны вернуться к началу, к тому, что делало нас опасной командой. Но главное, чтобы это не осталось просто словами, пора действовать. Сейчас для нашей команды не лучшая серия, нам нужно продолжать работать», — цитирует Драйзайтля пресс-служба клуба.
«Эдмонтон» потерпел первое поражение от «Калгари» в текущем сезоне. Четвёртый, заключительный матч между командами пройдёт 7 апреля в Калгари.
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 6
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Кадри (Дьюр, Ханифин) – 02:02 0:2 Поспишил (Зари, Пахал) – 09:11 0:3 Ханифин (Баклунд, Юбердо) – 15:53 1:3 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 18:29 (pp) 2:3 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 24:34 2:4 Хант (Юбердо, Чюлингтон) – 31:47 2:5 Ханифин (Зари, Андерссон) – 34:09 (pp) 2:6 Коулман (Манджапане) – 52:51 3:6 Янмарк (Экхольм) – 56:16
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