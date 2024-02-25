Защитник «Спартака»: сомневаюсь, что в игре «Северстали» что-то изменится в плей-офф

Защитник «Спартака» Егор Зайцев поделился ожиданиями от предстоящей серии плей-офф с «Северсталью» и заявил, что череповчане вряд ли откажутся от атакующего стиля игры, который пропагандирует главный тренер Андрей Козырев.

«Зная тренера, который в том году работал в „Торпедо“, сомневаюсь, что в игре „Северстали“ что-то кардинально изменится в плей-офф. Они будут придерживаться своей идеи: быстрый, комбинационный хоккей через пас, и мы будем настраиваться против такой „Северстали“, с которой мы играли последние две недели», — цитирует Зайцева ТАСС.

Серия между «Спартаком» и «Северсталью» начнётся 29 февраля матчем в Москве. В сезонной серии регулярного чемпионата КХЛ красно-белые одержали победу со счётом 3-1.