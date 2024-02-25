«Пусть немного покусаются». Колобков – о приостановлении лицензий эстонских хоккеистов

Бывший министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение Федерации хоккея Эстонии приостановить лицензию хоккеистов, принимающих участие в Играх будущего в Казани, вслед за аналогичным решением латвийских чиновников.

«Во-первых, Эстонский хоккейный союз — это уже само по себе смешно. Во-вторых, ну чего ещё от них можно было ожидать? Они пытаются всегда быть первее первых, пытаются всем продемонстрировать свою активную позицию. На любых площадках, это касается не только спорта. Я от них ничего другого и не ожидаю. Пусть немного покусаются. Но я уже давно не слышал об Эстонии как о большой спортивной стране. Как, кстати, и о Латвии», — приводит слова Колобкова «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее Федерация хоккея Латвии решила приостановить лицензии спортсменов, выступающих на Играх будущего за команду Baltic Select, в состав которой вошли Эрвин Муштуков, Кирилл Тамбиев, Павел Горошков, Мартин Лавров, Алексей Попов, Алишер Мубаракшин, Никита Зантманс и Артём Кувсиновс. В эту же команду входят обладатели эстонских паспортов — игроки ХК «Тарту Вялк 494» (выступает в Эстонской хоккейной лиге. — Прим. «Чемпионата») Владимир Башкиров, Отар Сакхокия и Дмитрий Кузнецов, который несколько раз представлял сборную Эстонии на международных соревнованиях.