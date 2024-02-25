Александр Кожевников оценил шансы «Динамо» и СКА в борьбе за Кубок Континента

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает шансы московского «Динамо» в борьбе за Кубок Континента предпочтительнее, чем у санкт-петербургского СКА.

«Трудно сказать, кто выиграет регулярный чемпионат. Хорошо, что борьба идёт до самого финиша. У «Динамо» всё же больше шансов, чем у СКА, они опережают петербуржцев на очко. Хотя ЦСКА тоже упрётся в последнем матче. Тут кто кого переломит — две команды будут биться.

ЦСКА не захочет упускать шестое место? А для таких команд не играет большой роли, какое место занять по итогам чемпионата. Серьёзно вам говорю. Это для болельщиков больше интересно: все эти расклады, подсчёты. А в команде совершенно другая обстановка. У игроков нет таких мыслей, никто не «выбирает» соперников», — приводит слова Кожевникова «РБ Спорт».

Напомним, «Динамо», набрав 96 очков в 67 матчах, является лидером регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024. СКА (95) занимает вторую строчку. В эти минуты подопечные Романа Ротенберга принимают «Куньлунь Ред Стар» (0:0, завершился первый период), а «Динамо» завтра, 26 февраля, сыграет с московским ЦСКА.