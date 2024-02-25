«Куньлунь» сенсационно обыграл СКА на домашней арене санкт-петербургского клуба

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь Ред Стар» номинально принимал СКА. Встреча завершилась сенсационной победой номинальных хозяев – 3:2.

Счёт в матче был открыт на старте второго периода – отличился 32-летний канадский форвард «Куньлуня» Колин Кэмпбелл. К концу этой же двадцатиминутки им удалось укрепить преимущество после гола Девина Броссо, а в начале заключительного игрового отрезка Цзян Фу сделал счёт – 3:0. Затем СКА сумел размочить счёт благодаря голу Борны Рендулича, а затем защитник санкт-петербургского клуба Александр Никишин сократил отставание до минимума. Финальный штурм успеха для СКА не принёс, матч завершился победой клуба из Китая.

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Таким образом, СКА лишился математических шансов на завоевание Кубка Континента, завершив сезон на втором месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ.