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«Куньлунь» сенсационно обыграл СКА на домашней арене санкт-петербургского клуба

«Куньлунь» сенсационно обыграл СКА на домашней арене санкт-петербургского клуба
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В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь Ред Стар» номинально принимал СКА. Встреча завершилась сенсационной победой номинальных хозяев – 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Кэмпбелл – 20:14 (5x5)     2:0 Броссо (Кейн, Мойл) – 36:27 (5x5)     3:0 Фу (Фу) – 40:13 (5x5)     3:1 Рендулич (Никишин, Сапего) – 47:24 (5x5)     3:2 Никишин (Толчинский) – 53:49 (6x4)    

Счёт в матче был открыт на старте второго периода – отличился 32-летний канадский форвард «Куньлуня» Колин Кэмпбелл. К концу этой же двадцатиминутки им удалось укрепить преимущество после гола Девина Броссо, а в начале заключительного игрового отрезка Цзян Фу сделал счёт – 3:0. Затем СКА сумел размочить счёт благодаря голу Борны Рендулича, а затем защитник санкт-петербургского клуба Александр Никишин сократил отставание до минимума. Финальный штурм успеха для СКА не принёс, матч завершился победой клуба из Китая.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, СКА лишился математических шансов на завоевание Кубка Континента, завершив сезон на втором месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ.

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