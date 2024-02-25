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«Сюрприз для нас». Директор московского «Динамо» отреагировал на поражение СКА

«Сюрприз для нас». Директор московского «Динамо» отреагировал на поражение СКА
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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал досрочное завоевание Кубка Континента бело-голубыми после поражения СКА в матче на «СКА Арене» в игре с «Куньлунь Ред Стар» (2:3).

«Могли ли представить, что выиграем Кубок Континента уже сегодня благодаря поражению СКА, ещё до начала своего матча с ЦСКА? Честно говоря, конечно, в это особо не верилось. Рассчитывали выходить завтра на матч с ЦСКА, биться за Кубок и за более высокий посев. Поэтому сегодня это сюрприз для нас», — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Напомним, «Динамо» также узнало своего оппонента по первому раунду Кубка Гагарина – им станет минское «Динамо» (67). Старт серии запланирован на 1 марта.

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